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Spor

Başakşehir'de ayrılık

Turuncu-lacivertliler, Teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

21:30 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İlk 3 maçta puan alamamıştı.

İlk 3 maçta puan alamamıştı.

Süper Lig'de sezona iyi başlamayan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.


Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz"


Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 86 maça çıkarken, 44 galibiyet elde etti, 21 de mağlubiyet aldı. 21 maçı ise beraberlikte tamamladı.






#Emre Belözoğlu
#başakşehir
#istifa
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