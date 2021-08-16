Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir Kulübü, deneyimli futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Turuncu lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
- Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.
🙏🏼Teşekkürler Rafael Pereira |
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🙏🏼Teşekkürler Rafael Pereira |