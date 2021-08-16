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Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de 2021/2022 sezonu resmen başladı ama transfer çalışmaları hala devam ediyor. Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Başakşehirde Rafael ile yollar ayrıldı
Rafael, 2020-2021 sezonunun başında Başakşehir'e transfer olmuştu

Medipol Başakşehir Kulübü, deneyimli futbolcu Rafael ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

  • Rafael, 2020-2021 sezonunun başında İstanbul ekibine transfer olmuş ve toplamda 28 resmi maçta forma giyerek 1 asiste imza atmıştı.

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