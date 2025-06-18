Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir'e Bulgar rakip

Başakşehir'e Bulgar rakip

15:5218/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Başakşehir Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlamıştı.
Başakşehir Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlamıştı.

Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi Bulgaristan temsilcisi Cherno More oldu.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek Başakşehir’in, 2. eleme turundaki rakibi oldu.


UEFA’nın, İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan genel merkezinde yapılan kura çekimine göre turuncu-lacivertliler, Bulgaristan takımı Cherno Morne ile eşleşti.


Başakşehir, ilk karşılaşmayı 24 Temmuz’da deplasmanda oynayacak. Turun rövanşı ise 31 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak.






#Konferans Ligi
#Başakşehir
#UEFA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 18 Haziran 2025 Çarşamba canlı maç programı