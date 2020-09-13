SÜPER LİG

Başakşehir'in yeni sol beki Bolingoli Mbombo kimdir?

Başakşehir'den sürpriz transfer: Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu kiraladı. Turuncu-lacivertliler transferi ilgi çekici bir video ile duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolingoli Mbombo, Başakşehir formasıyla poz verdi.

Bolingoli Mbombo, Başakşehir formasıyla poz verdi.

Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayıran Başakşehir; Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım’ın ardından bir ismi daha transfer etti.

İstanbul ekibi İskoç ekibi Celtic'te forma giyen sol bek Bolingoli Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı.

25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Başakşehir'de 63 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Başakşehir'in Bolingoli Mbombo için hazırladığı özel video;

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