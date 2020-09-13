Başakşehir'den sürpriz transfer: Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayıran Başakşehir; Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım’ın ardından bir ismi daha transfer etti.

İstanbul ekibi İskoç ekibi Celtic'te forma giyen sol bek Bolingoli Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı.

25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Başakşehir'de 63 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Başakşehir'in Bolingoli Mbombo için hazırladığı özel video;