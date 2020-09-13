Başakşehir'den sürpriz transfer: Satın alma opsiyonuyla kiralandı

Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayıran Başakşehir; Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım’ın ardından bir ismi daha transfer etti.
İstanbul ekibi İskoç ekibi Celtic'te forma giyen sol bek Bolingoli Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı.
25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Başakşehir'de 63 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Başakşehir'in Bolingoli Mbombo için hazırladığı özel video;
✍ 8.15 ⏰
1994 2020
🎶 ...dillere dolansa, destan olsa bu sevda! pic.twitter.com/vQZVfR1HjX
✍ 8.15 ⏰
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