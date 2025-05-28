Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları başlıyor

Ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlar Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.