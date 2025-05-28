Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları başlıyor

10:4028/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.
Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları yarından itibaren oynanacak.

Ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlar Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.


Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes ve TOFAŞ, çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.


Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.


Ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şöyle:


Yarın:

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)


20.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)


30 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)


20.30 Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray (Sinan Erdem)


31 Mayıs Cumartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)


20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)


1 Haziran Pazar:

18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)


20.30 Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

#Basketbol
#Play-Off
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM YARDIMI ÖDEME GÜNLERİ 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?