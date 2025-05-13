Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Basketbolda final heyecanı Aydın’da yaşandı

Basketbolda final heyecanı Aydın’da yaşandı

15:5513/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Basketbolda final heyecanı Aydın’da yaşandı
Basketbolda final heyecanı Aydın’da yaşandı

Aydın U-12 Erkekler Final Müsabakası Söke ve Kuşadası takımlarının karşılaşmasıyla tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yerel ligler kapsamında düzenlenen Aydın U-12 Erkekler Final Müsabakası, Söke Basket S.K. - Kuşadası Bahçeşehir S.K. karşılaşmasıyla tamamlandı. Final mücadelesi, basketbol severlerin büyük ilgi gösterdiği heyecan dolu anlara sahne olurken, dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu. Düzenlenen ödül töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, müsabakalara katılan tüm sporculara, antrenörlerine ve en büyük destekçileri olan ailelerine teşekkür ederek, "Bu yaş grubundaki çocuklarımızda gördüğümüz azim ve mücadele, bizlere geleceğin milli takım oyuncularının buradan da çıkacağına dair inancımızı pekiştiriyor" dedi.


Gerçekleştirilen kupa ve madalya töreninde, il ikincisi olan Kuşadası Bahçeşehir S.K. takımına kupa ve madalyaları Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım tarafından takdim edilirken, turnuvanın şampiyonu olan Söke Basket S.K. takımının ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından verildi.


Turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül törenine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’nin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Gökhan Çavuşoğlu ve Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım katıldı.

#basketbol
#final
#aydın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde