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Batalla geri döndü

Bursaspor’un efsane ismi Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlı takımın mevcut teknik direktörü Mustafa Er’in kadrosuna dahil oldu.

Haber Merkezi İHA
Batalla geri döndü
Bursaspor formasıyla çıktığı 250 maçta 68 gol atarken 79 da asist kaydetmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un teknik direktörü Mustafa Er, ekibini dikkati çeken bir isimle güçlendirdi.

41 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların efsane ismi Pablo Martin Batalla’yı teknik ekibine dahil etti. Arjantinli isim, böylece ilk antrenörlük deneyimini de gerçekleştirmiş olacak.

Mustafa Er’in teknik ekibinden Fazlı Tan geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

  • Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’in sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona eriyor. Genç teknik adam, sözleşme konusunda ise Bursaspor Kulübü’nde 5 Haziran’da gerçekleşecek olan kongreyi bekliyor.

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Bursaspor'un efsanesi Batalla'nın heykeli törenle tesislere dikildi
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Bursaspor'un efsanesi Batalla'nın heykeli törenle tesislere dikildi
Bursaspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk kadrosunda yer alan ve oynadığı futbolla taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla ile taraftarları temsil eden timsah figürünün, kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parçadan oluşan çelik heykelinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törene gelen herkese teşekkür eden Batalla, 'Özellikle heykelin burada olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Böyle bir büyük eseri ben hala hak etmediğimi düşünüyorum ama gururlu olduğumu inkar edemem.' ifadelerini kullandı.


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