Batalla geri döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un teknik direktörü Mustafa Er, ekibini dikkati çeken bir isimle güçlendirdi.
41 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların efsane ismi Pablo Martin Batalla’yı teknik ekibine dahil etti. Arjantinli isim, böylece ilk antrenörlük deneyimini de gerçekleştirmiş olacak.
Mustafa Er’in teknik ekibinden Fazlı Tan geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.
- Bu arada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’in sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona eriyor. Genç teknik adam, sözleşme konusunda ise Bursaspor Kulübü’nde 5 Haziran’da gerçekleşecek olan kongreyi bekliyor.
"Eğer bir gün Bursaspor'dan ayrılırsam asla Süper Lig’de başka bir takımın formasını giymem" diyen Batalla, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanıp 2018 yılında Türkiye’den ayrılmıştı... Seni de özledik 'dev bücür' pic.twitter.com/ALsvIqFdTu
"Eğer bir gün Bursaspor'dan ayrılırsam asla Süper Lig’de başka bir takımın formasını giymem" diyen Batalla, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanıp 2018 yılında Türkiye’den ayrılmıştı... Seni de özledik 'dev bücür' pic.twitter.com/ALsvIqFdTu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 19, 2020