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Batshuayi çıkmazı

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi konusunda ikilem yaşanıyor. Teknik direktör Valerien İsmael, sistemine uygun olduğunu düşündüğü Belçikalı oyuncuyla ilgili net kararını veremedi. Batshuayi’nin eleştirilmesine rağmen gol krallığında ikinci sırada bulunması da kafaları karıştırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batshuayi çıkmazı
Süper Lig'de 14 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ın, sezon başında Chelsea’dan kiraladığı Michy Batshuayi, sezon sonuna doğru artan performansı ile kafa karıştırdı.

Siyah-beyazlılarda sezona iyi bir giriş yapan Belçikalı golcü daha sonra kötü bir performans göstererek eleştirilerin odağında yer aldı. Bu süreçte Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve son olarak da Valerien İsmael gibi 3 teknik adamla çalışan Batshuayi, gol yollarında sorun yaşasa da her teknik adamın 1 numaralı tercihi oldu. Şu anda 14 golle Süper lig gol krallığı yarışında 2. sırada bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Valerien İsmael’in kararsız olduğu öğrenildi.

3-4-3 taktiği ile sahaya çıkan ve hücum oyuncularından yoğun baskı isteyen Fransız çalıştırıcı, Bathsuayi’nin maç içinde yaptıklarından memnun ancak bunu skora yansıtamaması, İsmael’in kafasını karıştırıyor.

Kalan maçlar önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, kalan 5 maçta golcü oyuncu hakkında kesin kararını verecek.

Öte yandan Batshuayi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz ekibi Chelsea’nin, Belçikalı golcü ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

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