Batshuayi giderse Jovic gelecek

Fenerbahçe, forvet pozisyonu için Fiorentina forması giyen Sırp golcü Luka Jovic'i gündemine aldı. Fiorentina, Jovic'i UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil etmedi. Jovic de Fiorentina'dan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe, Jovic için hem Fiorentina'yla hem de oyuncunun temsilcisiyle temasa geçti. Sarı-lacivertli takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic'in de Jovic ile görüşerek, Fenerbahçe hakkında bilgiler verdiği öğrenildi. Fiorentina, Jovic'i satarsa bonservisin yarısını Real Madrid'e verecek.