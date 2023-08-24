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Spor

Batshuayi giderse Jovic gelecek

Fenerbahçe'de Avrupa'dan transfer teklifleri alan Belçikalı golcü Batshuayi'nin ayrılma ihtimali bulunuyor. Batshuayi'yi, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Fransa Ligue 1 ekibi Lens kulüpleri transfer etmek istiyor.

13:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Batshuayi - Jovic

Batshuayi - Jovic

Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşı forvet alternatifleriyle görüşmelerini sürdürüyor.


Fenerbahçe, forvet pozisyonu için Fiorentina forması giyen Sırp golcü Luka Jovic'i gündemine aldı. Fiorentina, Jovic'i UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil etmedi. Jovic de Fiorentina'dan ayrılmak istiyor.


Fenerbahçe, Jovic için hem Fiorentina'yla hem de oyuncunun temsilcisiyle temasa geçti. Sarı-lacivertli takımın Sırp yıldızı Dusan Tadic'in de Jovic ile görüşerek, Fenerbahçe hakkında bilgiler verdiği öğrenildi. Fiorentina, Jovic'i satarsa bonservisin yarısını Real Madrid'e verecek.


Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 50 maçta 13 gol atıp 6 asist kaydeden Sırp yıldız, 2019 yılında Real Madrid'e 63 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.






#Fenerbahçe
#Michy Batshuayi
#Luka Jovic
37 dakika önce
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