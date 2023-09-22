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Spor

Batshuayi özür diledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçında oyundan çıkarken kendisine tepki gösteren Michy Batshuayi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

11:47 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Batshuayi, Dzeko'nun gelişiyle ikinci santrfor konumuna düştü.

Batshuayi, Dzeko'nun gelişiyle ikinci santrfor konumuna düştü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz kaydetti.


Mücadelenin 69. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Batshuayi yerini Umut Nayir'e bıraktı. Belçikalı yıldız oyundan çıkarken tepki gösterdi.



"Herkesin dayanışma içinde olması gerekiyor"

Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.


Dün akşamki maçta oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan deneyimli teknik adam, takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.


"Saygısızlık yapmak istemedim"

Batshuayi ise hocasından özür dileyerek rekabetçi bir oyuncu olduğunu, bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini belirtti. Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, kendi adına hiçbir problemin olmadığını söyledi.







#Fenerbahçe
#Michy Batshuayi
#İsmail Kartal
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