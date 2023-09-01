Batshuayi'de pürüz çıktı

Batshuayi bu sezon çıktığı 6 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.
Fenerbahçe, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için görüşmelerde bulunduğu İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla anlaşma sağlayamadı.
İngiliz ekibi, Batshuayi'nin maaşının belirli bölümünü sarı-lacivertli kulübün ödemesini isterken, taraflar arasında bonuslar konusunda da anlaşmazlık söz konusu.
İki kulüp anlaşmazsa Belçikalı golcü Fenerbahçe'de kalacak.
Nottingham Forest Kulübü, sağlık kontrolleri için Batshuayi'yi İngiltere'ye davet etmişti.