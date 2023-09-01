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Spor

Batshuayi'de pürüz çıktı

Fenerbahçe ile Nottingham Forest kulüpleri arasında Michy Batshuayi'nin transferi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

09:48 . 1/09/2023 Friday
Yeni Şafak
Batshuayi bu sezon çıktığı 6 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.

Batshuayi bu sezon çıktığı 6 maçta 2 gol atıp 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için görüşmelerde bulunduğu İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla anlaşma sağlayamadı.


İngiliz ekibi, Batshuayi'nin maaşının belirli bölümünü sarı-lacivertli kulübün ödemesini isterken, taraflar arasında bonuslar konusunda da anlaşmazlık söz konusu.


İki kulüp anlaşmazsa Belçikalı golcü Fenerbahçe'de kalacak.


Nottingham Forest Kulübü, sağlık kontrolleri için Batshuayi'yi İngiltere'ye davet etmişti.










#Fenerbahçe
#Michy Batshuayi
#Nottingham Forest
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