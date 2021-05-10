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Spor Batuhan Karadeniz 2 Ligi sallıyor Kariyer rekorunu kırdı
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Batuhan Karadeniz 2. Lig'i sallıyor: Kariyer rekorunu kırdı

Hekimoğlu Trabzon FK forması giyen Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı 27 golle futbol kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Batuhan Karadeniz 2. Ligi sallıyor: Kariyer rekorunu kırdı
Batuhan'ın kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

2 Lig Beyaz Grup’ta Hekimoğlu Trabzon FK, bu sezon oynadığı 36 maçta 20 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Attığı 80 gole karşılık ise kalesinde 43 gol gören ve 71 puan ile ligi 2. sırada tamamlayarak play-off’larda mücadele etmeye hak kazanan Trabzon temsilcisi, 12 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacak.

Hekimoğlu Trabzon FK, TFF 1. Lig yolunda ilk maçta avantajlı skor elde etmek istiyor. Karadeniz ekibinin en büyük kozlarından biri ise takımın golcü oyuncusu Batuhan Karadeniz. Ligde 24 gole imza atan tecrübeli oyuncu bu sezon rakip fileleri Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte 27 kez havalandırdı.

Futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Türkiye’de Süper Lig, 1. Lig gibi birçok klasmanda forma giyen, bir dönem de İsviçre’nin yolunu tutan ancak burada da başarılı olamayan Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon FK’da futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Tuzlaspor, Adana Demirspor, İsviçre’nin Gallen takımında top koşturan Batuhan’ın 12. takımı da Hekimoğlu Trabzon FK oldu.

Batuhan Karadeniz'in gönlü Beşiktaş ama favorisi başka
SPOR
Batuhan Karadeniz'in gönlü Beşiktaş ama favorisi başka

En çok golü Hekimoğlu’nda attı

29 yaşındaki futbolcu Batuhan Karadeniz, en fazla Eskişehirspor formasını giyerken, en çok golü ise Hekimoğlu Trabzon FK’da attı. Resmi maçlara bakılarak yapılan araştırmada golcü oyuncu Eskişehirspor’da 78 maçta top koştururken, 25 gol ve 8 asistle oynadı. Sivasspor’da ise 44 maçta 11 gol ve 6 asist yapan Batuhan, Beşiktaş’ta da 37 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistle oynadı. Şanlıurfaspor’da 29 müsabakaya çıkıp takımına 11 gol, 2 asistlik performans sergileyen Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor’da 28 mücadelede 21 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Golcü oyuncu Sakaryaspor’da forma giydiği 22 maçta 12 gol atarken, Elazığspor’da ise 12 karşılaşmayı 4 golle tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor’da 11 müsabakada 8 gol, Adana Demirspor’da ise 8 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Trabzonspor ve Gallen takımlarında gol atma başarısı gösteremeyen Batuhan, Hekimoğlu Trabzon FK’da 34 maçta 27 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Dikkatleri üzerine çekti

Çalkantılı futbol yaşantısının ardından performansını üst seviyeye çıkardığı Hekimoğlu Trabzon FK ile ligde oynadığı 33 karşılaşmada 24 gol kaydeden Batuhan, gol krallığı sıralamasında ise Çorum FK’lı Sinan Kurumuş’un ardından ikinci sırada yer aldı. Karadeniz ekibinde kariyer rekorunu kıran 29 yaşındaki forvet, Hekimoğlu’nda gösterdiği performansla Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Başarılı oyuncu, play-off’larda göstereceği performans ise merak konusu.

Batuhan Karadeniz kapısından döndüğü dev kulübü açıkladı
FOTOĞRAF 14
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Beşiktaş altyapısından yetişen ve şu sıralar TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, Ajansspor'un Instagram canlı yayınında kariyeriyle ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.
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Manchester City süreci? İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında Manchester City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Şu an hala çok zor bizim ülkemizdeki gibi değil orada... City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takıma da çağrılmıştım, A Milli Takım'da da omzum çıkmıştı. Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım.
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Fatih Terim? Fatih Hoca'yı Fenerbahçelisi de sever, her kesim sever fakat bunun dillendiremez ama içinden sever. Fatih Hoca'nın sevmeyeni çok azdır. Fatih Terim, Türk futbolunun babasıdır. Messi ve Ronaldo'nun tanımı futbolcu. Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye ben de futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlük de böyle Fatih Hoca ve diğer hocalar. Fatih Hoca'ya Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir.
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İdolün kimdi? Ben küçükken Beşiktaş maçlarında top toplayıcıydım, kulübenin önünde top toplardım. İbrahim Üzülmez, Tümer abi gününe göre formasını verirlerdi. Carew'e ve Nouma'yı çok severdim.
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