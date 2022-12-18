Spor Batuhan Karadeniz transfer sinyalini bu sözlerle verdi Nasibimizde varsa geleceğiz
FUTBOL FUTBOL

Batuhan Karadeniz transfer sinyalini bu sözlerle verdi: Nasibimizde varsa geleceğiz

Türk futbolunun en gezgin futbolcularından olan Batuhan Karadeniz, yeni takımının Bursaspor olabileceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz hangi takıma transfer olacak?
Batuhan Karadeniz

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen ve son dönemde alt liglerde boy gösteren golcü oyuncu Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oluyor.

Son olarak Van Spor'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'a transfer olabileceğini açıkladı.

Sosyal medyada yaptığı bir yayında konuşan Batuhan Karadeniz, "Bursalı kardeşlerim, size sesleniyorum; Bursaspor transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İmza atarsa Bursaspor 15. takımı olacak

Türk futbolunun en gezgin oyuncularından biri olan Batuhan Karadeniz, profesyonel futbolculuk kariyerinde 14 farklı takımda oynadı.

İşte Batuhan'ın formasını giydiği takımlar:

  • Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Iğdır, Van Spor

Batuhan Karadeniz'den Kerem Aktürkoğlu'na nasihat: Kendine bu kadar misyon yükleme aslanım
SPOR
Batuhan Karadeniz'den Kerem Aktürkoğlu'na nasihat: Kendine bu kadar misyon yükleme aslanım
Trabzonsporun borcu belli oldu

Trabzonspor'un
borcu belli oldu

​Bordo-mavili kulübün genel kurul toplantısında açıklandı.
Katarda dev final

Katar'da dev final

​Dünya futbolunun en büyüğü bugün belli olacak.
Derbide kilidi Hamsik açacak

Derbide kilidi
Hamsik açacak

Avcı, Fenerbahçe maçında oyunu Slovak yıldız üzerine kuracak.
Hırvatistan <br>dünya üçüncüsü

Hırvatistan
dünya üçüncüsü

​​Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan turnuvayı üçüncü tamamladı.
Metal kovayla <br>suratına vurdular

Metal kovayla
suratına vurdular

​Derbide ortalık karıştı, maç tatil edildi.
'Tünelin sonundaki <br>ışığı görüyoruz'

'Tünelin sonundaki
ışığı görüyoruz'

​Dursun Özbek divan kurulu toplantısında konuştu.
Kayserispor'da <br>yeni dönem

Kayserispor'da
yeni dönem

​Sarı-kırmızılı kulübün başkanı belli oldu.
'Öğreteceği çok şey var'

'Öğreteceği çok şey var'

​Fenerbahçe'de İrfan Can açıklamalarda bulundu.
'Onu çok <br>beğendim'

'Onu çok
beğendim'

Maurizio Sarri takımında görmek istediği Türk futbolcuyu açıkladı.
Bonservisi dudak uçuklatacak

Bonservisi dudak uçuklatacak

​Chelsea, Leipzig'ten Fransız hücumcu Nkunku'yu transfer ediyor.
'Festival gibi bir <br>atmosfer olacak'

'Festival gibi bir
atmosfer olacak'

Deschamps final maçı öncesi konuştu.
Dört aday var

Dört aday var

Altın Ayakkabı'nın sahibinin kim olacağı merak ediliyor.
'İki kişi eksik oynardım'

'İki kişi eksik oynardım'

​Francesco Totti'den final öncesi Messi-Mbappe yorumu geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.