Batuhan Karadeniz transfer sinyalini bu sözlerle verdi: Nasibimizde varsa geleceğiz

Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen ve son dönemde alt liglerde boy gösteren golcü oyuncu Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oluyor.

Son olarak Van Spor'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'a transfer olabileceğini açıkladı.

Sosyal medyada yaptığı bir yayında konuşan Batuhan Karadeniz, "Bursalı kardeşlerim, size sesleniyorum; Bursaspor transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İmza atarsa Bursaspor 15. takımı olacak

Türk futbolunun en gezgin oyuncularından biri olan Batuhan Karadeniz, profesyonel futbolculuk kariyerinde 14 farklı takımda oynadı.

İşte Batuhan'ın formasını giydiği takımlar:

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Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Iğdır, Van Spor