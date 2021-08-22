Spor Batuhan Karadenizin yeni takımı şaşkınlık oluşturdu
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Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşkınlık oluşturdu

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz'in adı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Hatayspor ile anılıyordu. Fakat 30 yaşındaki oyuncu, 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor'a transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz hangi takıma transfer oldu?
Batuhan Karadeniz için 2 milyon TL bonservis isteniyordu.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'da fırtınalar estiren Batuhan Karadeniz'in, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çektiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki golcü oyuncu için Alanyaspor ve Hatayspor başta olmak üzere, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un adı geçiyordu.

Fakat 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti. Güçlü bir kadro kurarak bir üst lige yükselmek isteyen Iğdırspor, golcü sorununu Batuhan Karadeniz ile çözdü.

  • Batuhan Karadeniz 38 maçta, 30 gol ve8 asistle oynadı
  • Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada forma giyen Batuhan Karadeniz, 30 gol ve 8 asistle oynamış ve takımına önemli katkı sağlamıştı.

Batuhan Karadeniz yeniden Süper Lig'e dönüyor
SPOR
Batuhan Karadeniz yeniden Süper Lig'e dönüyor

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