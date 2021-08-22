Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşkınlık oluşturdu

Geçtiğimiz sezon 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'da fırtınalar estiren Batuhan Karadeniz'in, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çektiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki golcü oyuncu için Alanyaspor ve Hatayspor başta olmak üzere, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un adı geçiyordu.
Fakat 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti. Güçlü bir kadro kurarak bir üst lige yükselmek isteyen Iğdırspor, golcü sorununu Batuhan Karadeniz ile çözdü.
- Batuhan Karadeniz 38 maçta, 30 gol ve8 asistle oynadı
- Geride bıraktığımız sezon 38 karşılaşmada forma giyen Batuhan Karadeniz, 30 gol ve 8 asistle oynamış ve takımına önemli katkı sağlamıştı.
Batuhan Karadeniz Alagöz Holding Iğdırspor'da#BirlikteYükseleceğiz#GüneşIğdırdanDoğar#Iğdırspor pic.twitter.com/wIsah1EgpM
Batuhan Karadeniz Alagöz Holding Iğdırspor'da#BirlikteYükseleceğiz#GüneşIğdırdanDoğar#Iğdırspor pic.twitter.com/wIsah1EgpM— Alagöz Holding Iğdırspor (@igdirsporkulubu) August 22, 2021