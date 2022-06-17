Batuhan Karadeniz sürprizi: Eski takımına geri dönebilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor'da gündeme takımın eski golcüsü Batuhan Karadeniz geldi.
Sakarya yerel basınından Spor 264'ün aktardığı habere göre yeşil-siyahlı yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek.
Anlaşma sağlanması durumunda Batuhan Karadeniz, bir kez daha Sakaryaspor formasını giyecek.
Tecrübeli santrfor, 2017-18 sezonunda Sakaryaspor'da 22 maça çıkmış ve 12 gol kaydetmişti.
Kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımların formalarını giyen Batuhan Karadeniz, geride bıraktığımız sezon 3. Lig ekibi Iğdır FK'da 30 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.
Iğdır ekibinden ayrılan Batuhan, yeni takımını kısa süre içerisinde duyuracağını açıkladı.