Batuhan Karadeniz'den sosyal medyayı sallayan gol

3. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Kestelspor'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin santrforu Batuhan Karadeniz'in karşılaşmada attığı gol maça damga vurdu.
Kenar ortasında ceza sahası içerisinde şık bir şekilde göğsüyle topu kontrol eden 30 yaşındaki futbolcu, rövaşata vuruşla fileleri havalandırdı.
Iğdır Futbol Kulübü formasıyla ligde 12 maça çıkan Batuhan Karadeniz, gol sayısını 7'ye yükseltti.
İşte Batuhan Karadeniz'in sosyal medyada gündem olan o golü:
Batuhan Karadeniz'in Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor ağlarına gönderdiği muhteşem röveşata golü. 🔥#BirlikteYükseleceğiz#GüneşIğdırdanDoğar#IğdırFK #AlagözHoldingIğdırFK#Iğdırspor #Iğdır #Futbol pic.twitter.com/z2oVEzzXT8
Batuhan Karadeniz'in Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor ağlarına gönderdiği muhteşem röveşata golü. 🔥#BirlikteYükseleceğiz#GüneşIğdırdanDoğar#IğdırFK #AlagözHoldingIğdırFK#Iğdırspor #Iğdır #Futbol pic.twitter.com/z2oVEzzXT8— Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (@igdirFK) January 16, 2022