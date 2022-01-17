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Batuhan Karadeniz'den sosyal medyayı sallayan gol

Iğdır Futbol Kulübü forması giyen Batuhan Karadeniz, Kestelspor ağlarına gönderdiği rövaşata golüyle gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadenizden sosyal medyayı sallayan gol
Kontrolü ve bitirişiyle tribünlerden büyük alkış aldı.

3. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Kestelspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin santrforu Batuhan Karadeniz'in karşılaşmada attığı gol maça damga vurdu.

Kenar ortasında ceza sahası içerisinde şık bir şekilde göğsüyle topu kontrol eden 30 yaşındaki futbolcu, rövaşata vuruşla fileleri havalandırdı.

Iğdır Futbol Kulübü formasıyla ligde 12 maça çıkan Batuhan Karadeniz, gol sayısını 7'ye yükseltti.

İşte Batuhan Karadeniz'in sosyal medyada gündem olan o golü:

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