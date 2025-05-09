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Bayer Leverkusen Xabi Alonso ayrılığını duyurdu

Bayer Leverkusen Xabi Alonso ayrılığını duyurdu

17:339/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
AA
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Teknik direktör Xabi Alonso
Teknik direktör Xabi Alonso

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso'nun sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda görevinden ayrılacak.


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alonso'nun 2026 yazına kadar olan sözleşmesinin feshedilme talebinin kabul edildiği belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen 43 yaşındaki teknik adam, kendisine güveninden dolayı Alman ekibine teşekkür ederek, "Başarımız, olağanüstü bir takım performansının sonucuydu. Berlin'deki Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi de dahil olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



2022'de Real Sociedad B takımından Bayer Leverkusen'in başına geçen Alonso, geçen sezon Alman ekibini tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı.


İspanyol teknik adam, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandığı Bayer Leverkusen ile bu sezon oynanan 48 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.






#Xabi Alonso
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