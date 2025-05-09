Bayer Leverkusen Xabi Alonso ayrılığını duyurdu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda görevinden ayrılacak.





Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alonso'nun 2026 yazına kadar olan sözleşmesinin feshedilme talebinin kabul edildiği belirtildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen 43 yaşındaki teknik adam, kendisine güveninden dolayı Alman ekibine teşekkür ederek, "Başarımız, olağanüstü bir takım performansının sonucuydu. Berlin'deki Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi de dahil olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫.



More than a coach - a legend 🖤❤️



Thank you for everything, Xabi! pic.twitter.com/1Q4StFC9PM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025





2022'de Real Sociedad B takımından Bayer Leverkusen'in başına geçen Alonso, geçen sezon Alman ekibini tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı.





İspanyol teknik adam, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandığı Bayer Leverkusen ile bu sezon oynanan 48 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.



















