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Bayern Münich Harry Kane'in peşinde

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern, Lewandowski'nin ayrılması sonucu forvet hattında oluşan boşluğu Kane ile doldurmak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münich Harry Kanein peşinde
Harry Kane

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bavyera ekibi, son olarak Liverpool'dan Senegalli yıldız Sadio Mane'yi kadrosuna katmıştı.

Bayern'de hedef Kane

Bayern Münih, Lewandowski'nin Barcelona'ya transferi sonrası golcü transferi için aradığı ismi İngiltere'de buldu. Münih ekibi, Tottenham'dan Harry Kane'i transfer etmek için harekete geçti. 28 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Bayern Münih, 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Kane'i, uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmeye çalışacak.

  • İngiliz forvet, Tottenham formasıyla geçen sene çıktığı 50 maçta 27 gol atarken 10 da asist yapmıştı.

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SPOR
Barcelona Lewandowski'yi kadrosuna kattı
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