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Inter Allianz Arena'da Bayern Münih'i mağlup etti: 1-2 | ÖZET

Inter Allianz Arena'da Bayern Münih'i mağlup etti: 1-2 | ÖZET

00:019/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Inter'in gol sevinci.
Inter'in gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Inter konuk olduğu Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Inter'i konuk etti.


Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi İtalyan ekibi 2-1 kazandı.


Inter'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi kaydetti. Bayern Münih'in tek golünü 85. dakikada Thomas Müller attı.


Rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de San Siro'da oynanacak.


BAYERN MÜNİH - INTER MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Inter maçının özetini izlemek için


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