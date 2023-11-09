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Spor

Bayern Münih 2-1 Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmadaki goller dakika 81', 86' Harry Kane'den gelirken, sarı-kırmızılıların tek golü 90+3'te Cedric Bakambu'dan geldi.

00:50 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:08 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray son dakikalarda yıkıldı.

Galatasaray son dakikalarda yıkıldı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-0 mağlup oldu.


Karşılaşmadaki Bayern Münih'in golleri dakika (81', 86') Harry Kane'den gelirken sarı-kırmızılıların tek golünü dakika 90+3'te Cedric Bakambu attı.


Alman ekibi bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar ise 4 puanda kaldı. Gruptaki bir diğer karşılaşmada Kopenhag evinde Manchester United'ı 4-3 mağluğ etti.


Temsilcimiz Galatasaray, gruptaki bir sonraki maçta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.



Maçın önemli anları:

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.


14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.


43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.


53. dakikada sağ kanattan Kingsley Coman’ın ortasında arka direkte Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


61. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


80. dakikada Joshua Kimmich’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Harry Kane’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 0-1

Harry Kane'in kafa vuruşu.

86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tel’in pasında arka direkte topla buluşan Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


90+3. dakikada orta alandan Sergio Oliveira’nın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cedric Bakambu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1






#Şampiyonlar Ligi
#Bayern Münih
#Galatasaray
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Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kalan Manchester United'ı 4-3 mağlup etti | ÖZET