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Spor

Bayern Münih maçına kar engeli

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih-Union Berlin karşılaşması, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

14:32 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:38 - 2/12/2023 Cumartesi
IHA
Alianz Arena beyaz örtüyle kaplandı.

Bayern Münih-Union Berlin maçı kar yağışı nedeniyle oynanamadı.


Saat 17.30’da başlaması planlanan mücadele ile ilgili Bayern Münih Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Münih kentindeki yoğun kar yağışı sonrası Allianz Arena’da sahanın öğleden sonra temizlenecek duruma getirilmesi mümkün olsa bile güvenlik riskleri ve şehrin trafik durumu nedeniyle maçın ertelendiği bildirildi.


Öte yandan şehirde çok sayıda otobüs ve tren seferlerinin de iptal edildiği, cadde ve otoyolların tamamen kapatıldığı açıklandı.








#Bundesliga
#Bayern Münih
#Union Berlin
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