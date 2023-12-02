Bayern Münih maçına kar engeli

Bayern Münih-Union Berlin maçı kar yağışı nedeniyle oynanamadı.
Saat 17.30’da başlaması planlanan mücadele ile ilgili Bayern Münih Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Münih kentindeki yoğun kar yağışı sonrası Allianz Arena’da sahanın öğleden sonra temizlenecek duruma getirilmesi mümkün olsa bile güvenlik riskleri ve şehrin trafik durumu nedeniyle maçın ertelendiği bildirildi.
Öte yandan şehirde çok sayıda otobüs ve tren seferlerinin de iptal edildiği, cadde ve otoyolların tamamen kapatıldığı açıklandı.