Bayern Münih maçına kar engeli

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar Bayern Münih'e karşı üstün futbol oynadığı maçta 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 80' ve 86'da Harry Kane (2), 90+2' Cedric Bakambu'dan geldi. Bayern Münih bu sonuçla birlikte 4'te 4 yaparak 12 puanla liderliğini korudu. Galatasaray ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Bayern Münih - Galatasaray maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları, puan durumu haberimizde.