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Bayern Münih milli yıldızın peşinde

Bundesliga devi Bayern Münih, milli yıldızımızın peşine düştü. Bavyera ekibi, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih, Mert Müldürün peşinde
Milli Takım EURO 2020'de puan dahi alamadı.

Sağ bek pozisyonuna bir alternatif oluşturmak isteyen Bayern Münih'te gözler, milli oyuncu Mert Müldür'e çevrildi. Bavyera ekibi, oyuncu çok yönlü oynayabilen genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Görüşmeler başlayacak

Sky Sport'un haberine göre, Barcelona'nın sağ bek oyuncuları Serginho Dest ve Sergi Roberto'dan birisini transfer etmek isteyen Bayern Münih, olumsuz bir yanıt alması durumunda rotasını Mert Müldür'e çevirecek.

Top sürmede ve ikili mücadelelerde başarılı olan 22 yaşındaki oyuncu için Alman ekibinin, kısa süre içerisinde Sassuolo'nun kapsını çalacağı iddia edildi.

  • Sözleşmesi 2024 yılında bitiyor
  • Rapid Wien altyapısından yetişen Mert Müldür, 2019 yılında 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu, 1 asist yaptı. Mert Müldür'ün sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Transfermarkt verilerine göre Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

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