Bayram devam edecek

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında yarın akşam sahasında Sparta Prag ile 2-2’nin rövanşına çıkacak olan Trabzonspor’da herkes tur atlamaya kilitlendi. Eleme grubunu geçerek play-off maçı oynamaya hak kazanmak ve gruplara kalmak isteyen bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kurban Bayramı’nın hemen sonrasında oynanacak bu önemli karşılaşmayı kazanarak bayram çoşkusunu tur coşkusuyla birleştirmek istediklerini söyledi. Turu geçmek için avantajlı bir skorla sahaya çıkacaklarına dikkat çeken Ağaoğlu, “İlk maçta alınan beraberlik her ne kadar avantaj görünse de temkinli olmak zorundayız. Bayram coşkusunu Akyazı’ya taşıyarak taraftarımızın desteğiyle kazanarak turu geçmek en büyük arzumuz. Teknik heyet ve futbolcularımız bu maçın bilincindeler. Türk halkının ve tribünleri dolduracak olan taraftarımızın desteğiyle bunu başaracağız” dedi. Hafta sonu ligin başlayacak olmasına da dikkat çeken Ağaoğlu, turu geçerek lige moralli girmek istediklerini de söyledi.

KARAMAN: BİRLİKTELİK BAŞARI GETİRİR

Trabzonspor’un bayramlaşma törenine katılan teknik direktör Ünal Karaman ise birlikteliğin önemine dikkati çekti. Karaman, şunları kaydetti: “Bu bayram gününde sizin bize yansıttığınız kadar biz başarılı olacağız. Siz neyi istiyorsanız, neyi hissediyorsanız bilin ki onu hissettiriyorsunuz. O his bizi inşallah en iyi noktaya taşıyacaktır. Elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz, o gayreti göstereceğiz. Rabbim bize neyi nasip ederse de bunu yaşayacağız.”

Trabzon’da bayramlaşma

Trabzonspor Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki bayramlaşmaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, milletvekilleri, eski yönetici ve sporcular ile taraftarlar katıldı.

Fırtına Edgar’ı aldı Feyenoord’a kiraladı

Trabzonspor, Lille’de forma giyen Portekizli stoper Edgar Miguel Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı ve oyuncuyu Hollanda ekibi Feyenoord’a kiraladı. Bordo-mavililer, Yusuf’un Lille’e transferinde sözleşmeye takas olarak yazdırdığı oyuncuya 2019-20 sezonu için 650 bin Euro, 2020-21 sezonu için 750 bin Euro ve 2021-22 sezonu için de 750 bin Euro garanti ücret ödeyecek.