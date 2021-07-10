Bayram hediyesi Sörloth

Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdürüyor. Gervinho, Bruno Peres, Maret Hamsik ve Fode Koita ile kadrosunu güçlendiren ve hazırlıklarına İstanbul’da devam eden bordo-mavililer, yeni transfer politikasını eski golcüsü Alexander Sörloth’tan gelecek habere göre şekillendirecek. Leipzig’in Portekizli golcü Andre Silva’yı kadrosuna katmasının ardından Sörloth’un forma şansının azaldığı ve Alman ekibindeki geleceğinin hazırlık kampında belli olacağı öğrenildi. Yeni transferlerin kampın 3. etabına yetişmesi için temasların devam ettiği belirtildi.

MARSCH KAMPTA GÖRMEK İSTEDİ

Alexander Sörloth ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipzig Teknik Direktörü Jesse Marsch’ın Norveçli futbolcuyu hazırlık kampında görmek istediğini belirterek, “Bu nedenle 20 Temmuz’a kadar haber bekleyeceğiz ve kadroda düşünülmemesi halinde koşulları konuşarak bu transferi sonlandırmaya çalışacağız” dedi. Sörloth’ten gelecek olumlu haber karşısında sol bek transferi düşünen bordo-mavililer bu mevki için yerli bir isme yönelecek. Bu ismin Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş olduğu öğrenildi. Sörloth transferinin gerçekleşmemesi halinde ise bu kez sol bek için rota Leeds United ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Ezgian Alioski’ye dönecek.

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İtalyanlar “Dalbert” dedi

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sol bek konusunda şimdiye kadar Alioski, Meling ve Saracchi gibi isimlerle ilgilenen Trabzonspor’un yeni hedefinin Dalbert olduğu ifade edildi. Trabzonspor, 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için inter’e kiralama teklifi sundu. Inter, 2017-18 sezonu başında 21 milyon Euro karşılığında transfer ettiği oyuncuyu 2019-2020 sezonunda Fiorentina’ya bedelsiz kiraladı. Geçtiğimiz sezon ise Rennes’e geçici transfer olan Dalbert için 2.5 milyon Euro kiralama bedeli alındı.