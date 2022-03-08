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BB Erzurumspor’da Muzaffer Bilazer dönemi

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Yücel İldiz’in ardından takımın başına Sportif Direktörlük görevini sürdüren Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.

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Haber Merkezi İHA
BB Erzurumspor’da Muzaffer Bilazer dönemi
Muzaffer Bilazer

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da son haftalardaki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre takımın başına bir dönem Erzurumspor’un teknik direktörlüğünü de yapmış olan Sportif Direktör Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi. Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Sportif Direktörümüz Sayın Muzaffer Bilazer, takımımızın futbol sorumlusu olarak görevlendirilmiştir."

Erzurumspor teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
SPOR
Erzurumspor teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdı


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