Becao tamam sıra 2 oyuncuda

Kadrosunu takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, görüşme halinde olduğu 3 transferden birinde mutlu sona ulaşırken, iki isimde de sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ve kulübü Udinese ile her konuda anlaştı, İtalyan kulübü ile 9 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus karşılığında el sıkışan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Becao ile yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.