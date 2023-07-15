Becao tamam sıra 2 oyuncuda

Mert Müldür - Rodrigo Becao - Dominik Livakovic
Kadrosunu takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, görüşme halinde olduğu 3 transferden birinde mutlu sona ulaşırken, iki isimde de sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ve kulübü Udinese ile her konuda anlaştı, İtalyan kulübü ile 9 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus karşılığında el sıkışan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Becao ile yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic ve Sassulo'nun sağ beki Mert Müldür'ü de bitirmeye çok yakın. Birkaç gündür İstanbul'da olan Mert Müldür'ün temsilcisi Max Hamgry ile görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı.
Livakovic için D. Zagreb kulübüyle 8 milyon Euro artı bonuslar ve Mert Müldür için Sassuolo'yla 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Mert Müldür'ün transferindeki tek pürüz Sassuolo kulübünün sonraki satıştan yüzde 15 pay istemesi. Fenerbahçe ise sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koymak istemiyor.