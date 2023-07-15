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Spor

Becao tamam sıra 2 oyuncuda

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferini bitirdi. Udinese kulübüne 9 milyon Euro ödeyecek olan sarı-lacivertliler, Becao ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovicve Sassulo'da oynayan Mert Müldür de imzaya yakın.

09:27 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mert Müldür - Rodrigo Becao - Dominik Livakovic

Mert Müldür - Rodrigo Becao - Dominik Livakovic

Kadrosunu takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, görüşme halinde olduğu 3 transferden birinde mutlu sona ulaşırken, iki isimde de sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ve kulübü Udinese ile her konuda anlaştı, İtalyan kulübü ile 9 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus karşılığında el sıkışan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Becao ile yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Livakovic ve Sassulo'nun sağ beki Mert Müldür'ü de bitirmeye çok yakın. Birkaç gündür İstanbul'da olan Mert Müldür'ün temsilcisi Max Hamgry ile görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı.


Livakovic için D. Zagreb kulübüyle 8 milyon Euro artı bonuslar ve Mert Müldür için Sassuolo'yla 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Mert'te pay sorunu

Mert Müldür'ün transferindeki tek pürüz Sassuolo kulübünün sonraki satıştan yüzde 15 pay istemesi. Fenerbahçe ise sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koymak istemiyor.



#Fenerbahçe
#Becao
#Dominik Livakovic
#Mert Müldür
2 saat önce
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