Becao transferinde geri sayım başladı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic transferinde büyük aşama kaydetti.Dinamo Zagreb 28 yaşındaki kaleci için 10 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler 8 milyon euro ve 2 milyon euro da bonuslar olmak üzere 10 milyon euro önerdi.