|
Spor

Becao transferinde geri sayım başladı

Fenerbahçe bir süredir temaslarda bulunduğu Rodrigo Becao'da mutlu sona ulaşmak üzere. Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao için Udinese'ye ödeyeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

21:30 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, stoper transferinde sona geldi. Sarı-Lacivertliler görüşmelerini sürdürdüğü Rodrigo Becao'ya imzayı attırmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferi için Udinese ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

Bonuslar dahil 10 milyon euro

Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao için Udinese'ye bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk ödeme yapacağı bildirildi.

Rodrigo Becao'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon 28 maça çıktı

Rodrigo Becao geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maça çıkmıştı. Brezilyalı savunmacı 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da vermişti.

27 yaşındaki stoper, Udinese ile sözleşmesinin son yılındaydı.



#Becao
#Fenerbahçe
#transfer
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arsenal, Ajax’tan Jurrien Timber’ı transfer etti