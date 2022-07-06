Beklenen açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

Dün bir televizyon yayınına katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de bu konuyla alakalı sorulan soruya, "Bana biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. 1959 sezonu öncesindeki şampiyonluklarla alakalı şeyler benim önüme gelmedi. 2 yıl önce gelen şey hala çözülmemiş, biz daha 15 gün önce geldik, bana bunu soruyorsunuz" yanıtını vermişti.

BEŞ YILDIZLI LOGO KULLANIMI HAKKINDA



Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu’nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. pic.twitter.com/OqnJWELTnV REKLAM July 6, 2022