Bellingham'a haftalık 380 bin pound

İspanya'nın önde gelen radyolarından Cadena SER'de yer alan habere göre; İngiliz futbolcu, imzalayacağı sözleşmeyle birlikte takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.

Bellingham'ın Real Madrid'den haftalık 380 bin Pound (Yaklaşık 9.4 milyon TL) alacağı bildirildi. Takımın en çok kazanan ismi ise Eden Hazard.