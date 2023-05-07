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Spor

Bellingham'a haftalık 380 bin pound

Real Madrid'e transfer olması beklenen Jude Bellingham, İspanyol ekibinde en çok kazanan ikinci futbolcu olacak.

10:56 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Real Madrid'in en çok kazanan futbolcusu Eden Hazard

Real Madrid'in en çok kazanan futbolcusu Eden Hazard

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.


İspanya'nın önde gelen radyolarından Cadena SER'de yer alan habere göre; İngiliz futbolcu, imzalayacağı sözleşmeyle birlikte takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.


Bellingham'ın Real Madrid'den haftalık 380 bin Pound (Yaklaşık 9.4 milyon TL) alacağı bildirildi. Takımın en çok kazanan ismi ise Eden Hazard.


Orta sahada görev yapan Belilingham'ın 6 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.





#Jude Bellingham
#Real Madrid
#Borussia Dortmund
1 saat önce
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