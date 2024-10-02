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Bizim Çocuklar boş geçmedi: Benfica sahasında Atletico Madrid'i devirdi |ÖZET

Bizim Çocuklar boş geçmedi: Benfica sahasında Atletico Madrid'i devirdi |ÖZET

23:512/10/2024, Çarşamba
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Benfica ikide iki yaptı.
Benfica ikide iki yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Benfica sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Portekiz ekibi sahadan 4-0 galibiyetle ayrılırken ikide iki yaptı. Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada Angel Di Maria (P), 75. dakikada Bah ve 84. dakikada Orkun Kökçü (P) attı. Benfica - Atletico Madrid maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada Angel Di Maria (P), 75. dakikada Bah ve 84. dakikada Orkun Kökçü (P) kaydetti.


Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı son 5 maçta 4 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu

71 dakika sahada kalan Aktürkoğlu, yerini Beste'ye bıraktı.


Bu sonucun ardından lig etabındaki ikinci galibiyetini alan Benfica 6 puanla ilk 8 içerisinde yer alıyor.


Diego Simeone'nin öğrencileri ise 3 puanla 19 sıraya geriledi.


BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU


BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Benfica - Atletico Madrid maçının özetini izlemek için


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA SONUÇLARI



#Benfica
#Atletico Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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