Devler Ligi'nde unutulmayacak olay: Deplasman golüyle lider çıktılar

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda liderlik yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.

PSG, deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti. Benfica ise son 23 dakikada 4 gol attığı karşılaşmada Maccabi Haifa deplasmanından 6-1 galip ayrıldı.

Alınan sonuçların ardından PSG ve Benfica'nın puanları, attığı ve yediği goller aynı sayıda eşitlendi. Kurallara göre Benfica, grup aşamasında deplasmanda PSG'den daha fazla gol attığı için grubu ilk sırada tamamladı.

Benficalı futbolcular, grubu lider bitirdiklerini öğrendikleri an büyük bir sevinç yaşadı.

✅Benfica'nın, PSG'nin önünde grubu lider bitirebilmek için 5 farklı galibiyete ihtiyacı vardı.



✅90+2'de golü atınca PSG ile tüm istatistikler eşitlendi ve deplasman golü fazlasıyla üst tura çıktılar.



✅Maccabi Haifa 1-6 Benfica pic.twitter.com/K63rmabx0v REKLAM November 3, 2022