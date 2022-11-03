Spor Devler Liginde unutulmayacak olay Deplasman golüyle lider çıktılar
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Devler Ligi'nde unutulmayacak olay: Deplasman golüyle lider çıktılar

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, deplasmanda daha fazla gol attığı için PSG'nin önünde grubunu lider tamamladı.

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Haber Merkezi DHA
Benfica Şampiyonlar Ligi grubunda nasıl lider oldu?
Benfica takımı maç sonu liderliği kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda liderlik yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.

PSG, deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti. Benfica ise son 23 dakikada 4 gol attığı karşılaşmada Maccabi Haifa deplasmanından 6-1 galip ayrıldı.

Alınan sonuçların ardından PSG ve Benfica'nın puanları, attığı ve yediği goller aynı sayıda eşitlendi. Kurallara göre Benfica, grup aşamasında deplasmanda PSG'den daha fazla gol attığı için grubu ilk sırada tamamladı.

Benficalı futbolcular, grubu lider bitirdiklerini öğrendikleri an büyük bir sevinç yaşadı.


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