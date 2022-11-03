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Avrupa gruplarında son viraj: Dört tur birden olsun

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Sivasspor grup aşamalarında bugün son maçlarına çıkacak. Trabzonspor sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Başakşehir evinde Hearts'ı konuk ederken, Sivasspor ise deplasmanda Slavia Prag ile oynayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Ferencvaros, Dinamo Kiev-Fenerbahçe, Başakşehir-Hearts ve Slavia Prag-Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Temsilcilerimizin alacakları puanlar ülke puanı için büyük önem taşıyor.

Türkiye’den 4 temsilcimizin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde grupların son maçları bugün oynanacak.

Fırtına kritik sınavda

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. açında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek.

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililerde Gomez, Dorukhan, Serkan, Peres ve Visca kadroda yer almadı.

Trabzonspor-Ferencvaros maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
  • HAKEM: Harm Osmers (Almanya)
  • SAAT: 20.45
  • YAYIN: Exxen
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Bardhi, Umut Bozok
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
  • FERENCVAROS: Dibusz, Botka, Samy Mmaee, Kovacevic, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Gojak, Traore, Ryan Mmaee
  • TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov

Fenerbahçe liderlik peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.

Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Gustavo, Peres ve Serdar Dursun kadroda yok.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • STAT: Cracovia (Polonya-Krakow)
  • HAKEM: Duje Strukan (Hırvatistan)
  • SAAT: 23.00
  • YAYIN: Exxen
  • DİNAMO KİEV: Neshcheret, Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Vicharenko, Tsygankov, Sydorchuk, Shepelev, Kabaiev, Buyalsky, Vanat
  • TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
  • FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arda Güler, Crespo, İsmail Yüksek, Lincoln, Valencia, Joao Pedro
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

Başakşehir son virajda

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'i konuk edecek.

Gruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı.

Başakşehir-Hearts maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • HAKEM: Goga Kikacheishvili (Gürcistan)
  • SAAT: 18.30
  • YAYIN: TV 8.5
  • BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Lima, Caiçara, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Chouiar, Okaka
  • TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
  • HEARTS: Gordon, Smith, Neilson, Frant, Sibbick, Kiomourtzoglou, Shankland, Halliday, Cochrane, Ginnely, McKay
  • TEKNİK DİREKTÖR: Robbie Neilson

Sivas yeni zafer istiyor

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag’a konuk olacak. Temsilcimiz, galibiyet ve beraberlik halinde grubu lider bitirecek.

Slavia Prag-Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
  • STAT: Eden Arena
  • HAKEM: Rade Obrenovic (Slovenya)
  • SAAT: 20.45
  • YAYIN: Exxen, TV 8.5
  • SLAVİA PRAG: Kolar, Tiehi, Ousou, Doudera, Kacharaba, Masopust, Dorley, Collins, Lingr, Jurasek, Olayinka
  • TEKNİK DİREKTÖR: Jindrich Trpisovsky
  • SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Uğur, Goutas, Keita, Caner, N’Jie, SabiA, Erdoğan, Hakan, Yatabare
  • TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

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