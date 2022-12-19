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Benzema milli takımı bıraktı

Fransız oyuncu Karim Benzema, 35 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı. Fransız oyuncu yapmış olduğu açıklamada, "Hikayemi yazdım ve artık bitiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzema milli takımı bıraktı
Benzema

2022 Dünya Kupası'nı ikinci olarak tamamlayan Fransa'da, 35 yaşındaki oyuncu Karim Benzema ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Fransız oyuncu, milli takımı bıraktığını söyledi.

Karim Benzema, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çabaladım. Hatalar da yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve artık bitiyor" ifadelerini kullandı.

  • Toplamda 97 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Benzema, 37 gol ve 20 asistle oynadı.

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