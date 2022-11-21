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Berkan Emir'in maç sonu dikkati çeken görüntüsü

Eyüpspor’un sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından İstanbul ekibinin formasını giyen eski Göztepeli Berkan Emir’in sarı-kırmızılı taraftarlara eşlik etmesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
Berkan Emirin maç sonu dikkati çeken görüntüsü
Berkan Emir, Göztepeli taraftarların bulunduğu tribünün önüne geldi.

1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor ve Göztepe, Eyüp Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi, Ryan Babel’in 65. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Göztepe taraftarı, takımlarının kaybetmesine rağmen oyuncularını tribüne çağırdı ve İsyan Marşı’nı söyledi. Bu sırada 4 sezon boyunca Göztepe formasını terletmiş olan Eyüpsporlu Berkan Emir de sarı-kırmızılı oyuncularla birlikte taraftarların yanına gelerek besteyi dinledi.

Göztepeli birçok taraftar, sosyal medyadan eski oyuncularına güzel mesajlarda bulundu.

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