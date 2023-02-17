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Spor

Bertuğ Yıldırım Antalyaspor'a transfer oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Hatayspor forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray da devredeydi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:56 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında, Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Depremden etkilenen takımların ligden çekilme kararı almasıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu bu külüplerden ekstra oyuncu transferine izin verdi.


Bertuğ Yıldırım hangi takıma transfer oldu?

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Hatayspor'un genç forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki genç oyuncu, sezonu Antalyaspor'da tamamlayacak.


Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe ve Galatasaray da, Hatayspor forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmek istiyordu. Fakat genç oyuncu daha fazla forma şansı bulabilmek adına Antalyaspor'un yolunu tuttu.


"En büyük santrafor olacak"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözler kullanmıştı. Demirel, "Bertuğ Yıldırım 20 yaşında bir genç. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz" demişti.




#Bertuğ Yıldırım
#Antalyaspor
#Hatayspor
1 saat önce
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