Bertuğ Yıldırım hangi takıma transfer oldu?

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Bertuğ Yıldırım
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında, Hatayspor Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Depremden etkilenen takımların ligden çekilme kararı almasıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu bu külüplerden ekstra oyuncu transferine izin verdi.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Hatayspor'un genç forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki genç oyuncu, sezonu Antalyaspor'da tamamlayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray da, Hatayspor forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmek istiyordu. Fakat genç oyuncu daha fazla forma şansı bulabilmek adına Antalyaspor'un yolunu tuttu.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözler kullanmıştı. Demirel, "Bertuğ Yıldırım 20 yaşında bir genç. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz" demişti.