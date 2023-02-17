Bertuğ Yıldırım hangi takıma transfer oldu?

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözler kullanmıştı. Demirel, "Bertuğ Yıldırım 20 yaşında bir genç. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz" demişti.