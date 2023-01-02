Spor Beşiktaşın gündemi 10 numara
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Beşiktaş'ın gündemi 10 numara

Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, saha dışındaki transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu hafta bir araya gelecek olan teknik direktör Şenol Güneş, 10 numara isteğini bir kez daha dile getirecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş 10 numara transferi yapacak mı?
Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş

Beşiktaş'ta Adana Demirspor galibiyeti moralleri düzeltse de teknik direktör Şenol Güneş, oyunun bütününden pek memnun olmadı. Bazı bölümlerde siyah-beyazlıların iyi mücadele ettiğini düşünen deneyimli teknik adam, özellikle takım bütünlüğü konusunda eksikleri olduğunu düşünüyor.

17. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından bugün Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Tecrübeli teknik adam, oyuncuların saha içindeki uyumunda sorunlar tespit ederken, antrenmanlarda takım bütünlüğüne yoğunlaşacak.

Beşiktaş, yeni yılın ilk haftasını sahada BAY geçecek olsa da, saha dışındaki çalışmalarında hız kesmeyecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya gelecek. Yapılacak görüşme sonrasında Beşiktaş'ın devre arası transfer politikası netlik kazanacak.

Dele Alli bıktırdı

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimden forvet arkasında serbest oynatabileceği bir oyuncu talep ettiği öğrenildi. Göreve geldiğinde Dele Alli'ye şans vereceğini dile getiren ancak istediği performansı alamayan deneyimli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde de bu konuyu dile getiriyor.

Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra, "Final paslarında sıkıntılarımız var" diyerek 10 numara istediğini bir kez daha dile getirmişti. Yönetimin bu konuda çalışma yürüttüğü, bu hafta yapılacak olan zirvede alternatif isimlerin masaya yatırılacağı öğrenildi.

Şenol Güneş'in aynı zamanda kanat bölgesine de takviye istediği öğrenilirken, sol bek konusunda Masuaku'nun artan performansı ile birlikte bu bölgeye arayışlarını askıya aldığı ifade edildi.

Kartal ideal oyunu arıyor
SPOR
Kartal ideal oyunu arıyor

Hedef Rashica

Hedef Rashica

​Kosovalı futbolcu için pazarlıklar başlıyor.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​İngiliz devi transferde Fenerbahçe'ye rakip oldu.
Viscanın yerine 3 aday

Visca'nın
yerine 3 aday
Hamsik'e devlet nişanı

Hamsik'e devlet nişanı

​Slovakya'nın kuruluş yıldönümünde 28 isim onurlandırıldı.
UEFA 'Arda'yı işaret etti

UEFA 'Arda'yı işaret etti

​'Dikkat edilmesi gereken oyuncu' listesinde yer aldı.
Süper Lig'e 'yılbaşı' engeli

Süper Lig'e 'yılbaşı' engeli

Büyük ligler oynatılırken Süper Lig'e verilen aranın sebebi merak ediliyor.
Ambulans servisi kapatıldı

Ambulans servisi kapatıldı

Olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili Vali Köşger açıklama yaptı.
'O hala üst<br>düzey bir pilot'

'O hala üst
düzey bir pilot'

Helmut Marko, 2023'te Mercedes'in yarış içerisinde olacağını düşünüyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Bu sezon 15 maçta 21 gol atan Haaland rekorlara koşuyor.
'Kuntz beni<br>hala tanımıyor'

'Kuntz beni
hala tanımıyor'

​Gaziantep FK'nın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.
Al Nassr iddiası

Al Nassr iddiası

​Ronaldo'yu transfer eden Arap ekibi, Icardi ile ilgileniyor.
Peres dönüşe hazırlanıyor

Peres dönüşe hazırlanıyor

​Rennes maçında dizinden sakatlanan Brezilyalı, derbide sahaya çıkabilir.
Opsiyonunu kullanacaklar

Opsiyonunu kullanacaklar

​Pisa sezon başı kiraladığı Morutan için pazarlık masasına oturacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.