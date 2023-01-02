Beşiktaş'ın gündemi 10 numara

Beşiktaş'ta Adana Demirspor galibiyeti moralleri düzeltse de teknik direktör Şenol Güneş, oyunun bütününden pek memnun olmadı. Bazı bölümlerde siyah-beyazlıların iyi mücadele ettiğini düşünen deneyimli teknik adam, özellikle takım bütünlüğü konusunda eksikleri olduğunu düşünüyor.

17. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından bugün Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Tecrübeli teknik adam, oyuncuların saha içindeki uyumunda sorunlar tespit ederken, antrenmanlarda takım bütünlüğüne yoğunlaşacak.

Beşiktaş, yeni yılın ilk haftasını sahada BAY geçecek olsa da, saha dışındaki çalışmalarında hız kesmeyecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya gelecek. Yapılacak görüşme sonrasında Beşiktaş'ın devre arası transfer politikası netlik kazanacak.

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Dele Alli bıktırdı

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimden forvet arkasında serbest oynatabileceği bir oyuncu talep ettiği öğrenildi. Göreve geldiğinde Dele Alli'ye şans vereceğini dile getiren ancak istediği performansı alamayan deneyimli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmelerde de bu konuyu dile getiriyor.

Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra, "Final paslarında sıkıntılarımız var" diyerek 10 numara istediğini bir kez daha dile getirmişti. Yönetimin bu konuda çalışma yürüttüğü, bu hafta yapılacak olan zirvede alternatif isimlerin masaya yatırılacağı öğrenildi.

Şenol Güneş'in aynı zamanda kanat bölgesine de takviye istediği öğrenilirken, sol bek konusunda Masuaku'nun artan performansı ile birlikte bu bölgeye arayışlarını askıya aldığı ifade edildi.

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