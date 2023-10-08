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Spor

ÖZET| Beşiktaş - İstanbulspor 2-0

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kazandı. Maçın özetini haberin içesinde bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.

17:56 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti.

Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.


Beşiktaş'ın golleri 6. dakika Vincent Aboubakar ile 90. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal attı.


Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 16'a yükseltirken, İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.


İlk 5 dakika protesto

Tüpraş Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalarak sahaya sırtlarını döndü.


Burak Yılmaz siftah yaptı

Şenol Güneş'in istifa kararı sonrası geçici olarak takımın başına geçen Burak Yılmaz, ilk galibiyetini aldı.


Ghezzal, 14 ay sonra ilk golünü attı.
















#Süper Lig
#Beşiktaş
#İstanbulspor
#galibiyet
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Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET