Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti.
Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın golleri 6. dakika Vincent Aboubakar ile 90. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal attı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 16'a yükseltirken, İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
Tüpraş Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalarak sahaya sırtlarını döndü.
Şenol Güneş'in istifa kararı sonrası geçici olarak takımın başına geçen Burak Yılmaz, ilk galibiyetini aldı.