Beşiktaş'ta sessiz protesto

Tribünlerde 5 dakika sessizlik oldu.
Süper Lig'de Beşiktaş ile İstanbulspor arasında oynanan maça siyah-beyazlı taraftarların protestosu damga vurdu.
Tüpraş Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalarak sahaya sırtlarını döndü.
6.dakikadan itibaren sessizliğini bozan taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Daha sonra tribünlerden "Başın öne eğilmesin, aldırma Kartal aldırma" sesleri duyuldu.
Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Lugano yenilgisi sonrası Şenol Güneş istifa etmiş ve yönetim seçim kararı almıştı.