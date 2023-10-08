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Spor

Beşiktaş'ta sessiz protesto

İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar, yönetimi protesto etti. İlk 5 dakika sessiz kalan taraftarların sahaya sırtlarını döndükleri görüldü.

16:20 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tribünlerde 5 dakika sessizlik oldu.

Tribünlerde 5 dakika sessizlik oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile İstanbulspor arasında oynanan maça siyah-beyazlı taraftarların protestosu damga vurdu.


Tüpraş Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, maçın ilk 5 dakikasında sessiz kalarak sahaya sırtlarını döndü.


6.dakikadan itibaren sessizliğini bozan taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Daha sonra tribünlerden "Başın öne eğilmesin, aldırma Kartal aldırma" sesleri duyuldu.


Bilindiği üzere Beşiktaş'ta Lugano yenilgisi sonrası Şenol Güneş istifa etmiş ve yönetim seçim kararı almıştı.













#Beşiktaş
#İstanbulspor
#Süper Lig
1 saat önce
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Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET