Beşiktaş, Süper Lig 20.haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 62' Semih Kılıçsoy, 65' Milot Rashica ve 90+2' Gedson Fernandes attı.
Bu sonuçla birlikte Kartal, puanını 35'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 16. sırada kaldı.
Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Karagümrük evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.
6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.
37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi. İlk yarı golsüz sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
Santos galibiyetle başladı
Beşiktaş'ın başında ilk maçına çıkan Portekizli teknik adam Fernando Santos ilk galibiyetini aldı.