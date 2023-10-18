Beşiktaş Aboubakar'a güveniyor

Hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde attığı gollerle Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Vincent Aboubakar'a, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam. Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 4 gol ve l de asisti bulunuyor.





Ligde gol perdesini 6. haftada 2-1 kazanılan Kayserispor mücadelesiyle açan Aboubakar, bu maçtan sonra 3. hafta erteleme karşılaşmasında dış sahada Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen müsabakada 1 gol attı. Kamerunlu futbolcu, 7. haftada 2-0 kazanılan Konyaspor ve bir sonraki hafta yine 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında da 1'er gol kaydetti.





Bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında siyah beyazlı takımın, Beşiktaş Stadyumu'nda 3-2 yenildiği Lugano maçını da boş geçmeyen ve İsviçre temsilcisine karşı 2 gol sevinci yaşayan Aboubakar, son 5 maçta 6 gole imza atarak yükselen grafiğini sürdürdü.





Aslan'a siftah yaptı

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı ilk golünü de geçen sezon kaydetti. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında siyah-beyazlı takımın, evinde sarı-kırmızılı ekibi 3-1 yendiği maçta son golü atan Kamerunlu yıldız, böylelikle Beşiktaş forması altında, Galatasaray ağlarını ilk kez sarsmıştı. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa sarı-kırmızılı takıma rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.











