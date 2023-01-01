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Spor
Kartal'da 3. Aboubakar dönemi
Beşiktaş, daha önce siyah-beyazlı forma ile 2 kez şampiyonluk yasayan Vincent Aboubakar'la yeniden anlaştı. Al-Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu yıldızın, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
11:06 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kamerunlu yıldız, kariyerinde çıktığı 351 maçta 138 gol atıp 48 asist yaptı.

Kamerunlu yıldız, kariyerinde çıktığı 351 maçta 138 gol atıp 48 asist yaptı.

Beşiktaş, Al-Nassr ile sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar için geri sayıma geçti. Kamerunlu yıldızın, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor.


Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Vincent Aboubakar'ı üçüncü kez kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı yönetim, 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Beşiktaş forması giyip şampiyonluklar yaşayan Kamerunlu futbolcuyu uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladı.


30 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesini fesih etti. Aboubakar'ın bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Kamerunlu forvetin, hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor.


Aboubakar, Al-Nassr'da 39 maçta 13 gol ve 6 asistle oynadı.




#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Transfer
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