Beşiktaş, Al-Nassr ile sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar için geri sayıma geçti. Kamerunlu yıldızın, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor.





Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Vincent Aboubakar'ı üçüncü kez kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı yönetim, 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Beşiktaş forması giyip şampiyonluklar yaşayan Kamerunlu futbolcuyu uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladı.





30 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesini fesih etti. Aboubakar'ın bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Kamerunlu forvetin, hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçında kadroda olması bekleniyor.





Aboubakar, Al-Nassr'da 39 maçta 13 gol ve 6 asistle oynadı.











