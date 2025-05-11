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Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR'ı açıklandı

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR'ı açıklandı

15:0011/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de kalan haftalarda VAR'da Türk hakemler de görev alacak.
Süper Lig'de kalan haftalarda VAR'da Türk hakemler de görev alacak.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı mücadelenin VAR koltuğunda Belçikalı hakem Quentin Pirard oturacak.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 35. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre maçın VAR koltuğunda Belçikalı hakem Quentin Pirard oturacak.


Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.




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