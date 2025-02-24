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Beşiktaş Antalyaspor'a hazır

Beşiktaş Antalyaspor'a hazır

16:5224/02/2025, الإثنين
AA
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Solskjaer'in idmanda keyifli olduğu gözlemlendi.
Solskjaer'in idmanda keyifli olduğu gözlemlendi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını bitirdi.


Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.


Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00’te Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.





#Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Antalyaspor

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