Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken görüntü

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İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Milli Savunma Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi

Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu tahmin edilen mayın İstanbul Boğazı girişinde görüldü. Ardından boğaz gemi girişlerine kapatıldı. Sarıyer-Garipçe açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen mayın uzmanlar tarafından incelendi. Ayrıca, MSB'den de yeni bir açıklama geldi. SAS timlerinin bölgeye intikal ettirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.