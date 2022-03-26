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Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken görüntü

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin, saha kenarında yeni teknik direktör Valerien Ismael'in antrenman çalışmalarını takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş antrenmanında dikkat çeken görüntü
Valerien Ismael takımın başında ikinci antrenmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen ve basın mensuplarına 20 dakikası açık olan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı. Taktik programın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Antrenmana katılmadı

Belinde ağrısı olan Josef de Souza çalışmaya katılmazken, Miralem Pjanic ise özel program dahilinde çalıştı. Sakatlıkları geçen Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımla çalıştı.

  • Önder Karaveli antrenmanı saha dışından takip etti
  • Sergen Yalçın'ın ardından takımın teknik direktörlüğünü yapan Önder Karaveli de çalışmayı saha kenarında takip etti.

Önder Karaveli
Önder Karaveli

Önder Karaveli
Önder Karaveli
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