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Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde

Şampiyonlar Ligi’nde galibiyeti ve puanı bulunmayan Beşiktaş, 5. haftada bugün Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek. Gruptan çıkma şansını yitiren siyah-beyazlılar, bugünkü maçta hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Avrupada siftah peşinde
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında Ajax ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde bugün Hollanda temsilcisi Ajax’ı konuk edecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu’nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Gruptan çıkma şansı yok

Sahasında Borussia Dortmund’a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon’a ise 4-1 ve 4-0 yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Beşiktaş'ta Souza cezalı

C Grubu’ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon’a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ajax’ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi.

  • STAT: Vodafone Park
  • HAKEM: Irfan Peljto (Bosna Hersek)
  • SAAT: 20.45
  • YAYIN: Exxen
  • BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, N’Koudou, Kenan
  • TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
  • AJAX: Pasveer, Timber, Tagliafico, Mazraoui, Daley Blind, Martinez, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Sebastien Haller
  • TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Hag

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