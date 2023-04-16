|
Reklam
Reklam
Spor

Beşiktaş 'Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş’ın efsane ismi Hakkı Yeten, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.

16:46 . 16/04/2023 Pazar
AA
Hakkı Yeten için kabri başında dualar edildi.

Hakkı Yeten için kabri başında dualar edildi.

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından 'Baba' lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 34. yılında unutulmadı.


Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, kulüp üyeleri ile Yeten’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.


Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında, "Omuzlardan inmeyen futbol devi, Beşiktaş'ımızın efsanesi Baba Hakkı Yeten'i vefatının 34. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz" denildi.




#Beşiktaş
#Hakkı Yeten
#Baba Hakkı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.