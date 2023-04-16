Beşiktaş 'Baba Hakkı'yı andı

Bu sezon 3 kulvarda da istediğini alamayan Trabzonspor, son haftalarda ivme yakalayan ve zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş'ı bugün Akyazı'da konuk edecek. Bordo-mavililer yeni yönetimiyle ilk galibiyeti almayı hedeflerken, siyah-beyazlılar ise galibiyet serisini 6'ya çıkarmak istiyor.