Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

12:2912/04/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski
Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski

Trendyol Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.


VAR’da Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da da Bersan Duran görev alacak.


Günün ilk karşılaşması olan Konyaspor - Göztepe maçının VAR’ı Markus Schmidt olacak. Bodrum FK - Antalyaspor mücadelesinin VAR koltuğunda ise Ferenc Karako oturacak.







#Beşiktaş
#Başakşehir
#Süper Lig
#Tomasz Kwiatkowsk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç? 12 Nisan İSKİ Alibey Barajı, Ömerli Barajı, Terkos, Türkiye'deki barajların doluluk oranları güncel listesi