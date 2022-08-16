Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda 3-0 öne geçtiği mücadelede Alanyaspor ile 3-3 berabe kaldı. Karşılaşmanın ardından, maçın hakemi Yasin Kol hakkında açıklamalar yapan siyah-beyazlı kulüp, Kol'un bir daha Beşiktaş maçlarında görev yapmamasını talep etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF çıkartması

Yasin Kol'un hatalı kararlar verdiği ifade eden siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada, siyah- beyazlı takımdan Emrecan Uzunhan kırmızı kart görmüştü.

SPOR Emrecan Uzunhan: Takım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim