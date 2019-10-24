Beşiktaş-Braga: 1-2

UEFA Avrupa Ligi maçında Beşiktaş Vodofone Park'ta Braga'yı konuk etti. Mücadeleyi Portekiz ekibi 2-1 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Horta ve 80. dakikada Eduardo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 71. dakikada Umut Nayir kaydetti. Ayrıca 73. dakikada Adem Ljajic penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla beraber temsilcimiz Beşiktaş üçüncü maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 0 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz'in Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti. MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı.

Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaşlı taraftarlar Oğuzhan ve Necip'in ardından şimdi de Caner Erkin'e yoğun tepki gösteriyor! pic.twitter.com/GHM4xHhNaz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2019

Beşiktaş Park’ta ‘Avcı istifa’ sesleri

Beşiktaş’ın Braga ile karşılaştığı mücadelede konuk ekibin 2-1 öne geçmesinin ardından tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Braga ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin 80. dakikasında konuk ekip 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı. ‘Avcı istifa’ tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu. Avcı’ya tepki gösteren siyah-beyazlılar, Braga’nın 2. golünde hata yapan Caner Erkin’i de top ayağına geldiğinde yuhaladı.