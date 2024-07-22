Beşiktaş Can Keleş'i resmen duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır." denildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.