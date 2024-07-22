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Spor

Beşiktaş Can Keleş'i resmen duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i renklerine bağladığını duyurdu.

17:22 - 22/07/2024 Pazartesi
AA
Can Keleş Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.
Can Keleş Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile sözleşme imzaladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır." denildi.


Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



#Can Keleş
#Beşiktaş
#Transfer
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